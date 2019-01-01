الانتقالات

روما يطلب ألدرفيرلد وسيسوكو مقابل زانيولو

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Getty Images
روما وتوتنهام في مقايضة من أجل زانيولو وألدرفيرلد وسيسوكو وبعض الأموال

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

يحاول روما استغلال اهتمام توتنهام بنجمه الشاب نيكولو زانيولو من أجل خطف لاعبيه توبي ألديرفايلد وموسى سيسوكو.

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وكان روما قد أبدى اهتمامًا من قبل بالتعاقد مع توبي ألديرفايلد بعدما رحل مدافعه كوستاس مانولاس إلى نابولي.

ومع عرض توتنهام من أجل ضم زانيولو، حاول روما إدخال ألديرفايلد وسيسيوكو كشرط أساسي من أجل إتمام الصفقة.

وحسب لاجازيتا ديلور سبورت فإن روما مستعد للتنازل عن المقابل المادي في حال وافق توتنهام على إعطائه اللاعبين المطلوبين.

ويعد توتنهام أبرز المهتمين بخدمات زانيولو من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنجمه الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسين.

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يذكر أن زانيولو كان قد انضم إلى روما موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من إنتر كجزء من صفقة رادجا ناينجولان.

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