روما يستعيد 4 من نجومه قبل ديربي الشمس

عودة في وقت مهم من الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

استعاد روما، 4 لاعبين، قبل مواجهة نابولي غدًا، في ديربي الشمس في قمة الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وأثُقل الذئاب بالإصابات في الأونة الأخيرة، والتي كلفته ابتعاد عددًا من الأسماء والسقوط سواء في الدوري أو توديع دوري الأبطال.

ويأتي ذلك لتعزيز صفوف كلاوديو رانييري، الذي فاز على إمبولي بصعوبة، وخسر من سبال في لقاءيه أثناء تدريب الفريق خلفاً لدي فرانشيسكو.

وعاد التركي جينيكز أوندر، وكوستاس مانولاس، ألكسندر كولاروف، دانيلي دي روسي، لصفوف الفريق.

فيما يتواصل غياب أليساندرو فلورينيزي وستيفان الشعراوي بسبب إصابات عضلية مع المنتخب الإيطالي.

بينما يبتعد الأرجنتيني خافيير باستوري عن المشهد بسبب إصابته في الركبة.

لكن عودة أوندر تعد الأهم، بعد غياب دام شهرين بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ويأمل روما في تحقيق فوز مهم للاقتراب أكثر من مقاعد دوري أبطال أوروبا، للاستفادة من خسارة ميلان في ديربي ميلانو الجولة الماضية.