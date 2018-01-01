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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روما يحقق فوزًا ثمينًا على بارما في عُقر داره

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فريق العاصمة الإيطالية يفوز على مضيفه روما بهدفين دون رد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق فريق روما فوزًا ثمينًا على مضيفه بارما بثنائية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب اينيو تارديني في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

انتظر الفريقان للشوط الثاني ليفتتح الضيوف أهداف المباراة، وذلك عن طريق اللاعب بريان كريستانتي في الدقيقة 58.

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الدقيقة 75 شهدت هدف الذئاب الثاني عن طريق اللاعب التركي المتألق سينجيز أوندير.

بهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد بارما عند 25 نقطة، محتلًا المركز الحادي عشر.

يذكر أن بارما كان قد عاد للمشاركة في الكالتشيو هذا الموسم، بعد هبوطه للدرجة الرابعة بسبب إفلاس النادي، وتدرجه عبر الدرجات الثالثة والثانية، قبل العودة للمشاركة بالكالتشيو، كما اعتادت جماهير الفريق الذي ضم يومًا لاعبين مثل جوانليدجي بوفون وفابيو كانافاو وهيرنان كريسبو.

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