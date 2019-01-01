روما يحقق رقمًا سلبيًا في استقبال الأهداف خارج أرضه

روما أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يستقبل هدفًا على الأقل في 31 مباراة متتالية خارج أرضه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق روما الإيطالي رقمًا قياسيًا سلبيًا من حيث استقبال الأهداف خارج أرضه في مباريات متتالية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأنهى روما شوط المباراة الأول له أمام بورتو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فرانشيسكو سواريس هدف بورتو الأول في الدقيقة السادسة والعشرين، قبل أن يعدل دانييلي دي روسي النتيجة لروما من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول.

31 - AS Roma are the first team in #UCL history to have conceded at least one goal in 31 consecutive away games. Snag.#PortoRoma

— OptaPaolo (@OptaPaolo) ٦ مارس ٢٠١٩

وبالهدف الذي سجله سواريس يكون روما قد استقبل هدفًا على الأقل في المباراة رقم 31 تواليًا له في دوري أبطال أوروبا خارج قواعده.

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وبهذا الرقم، يكون روما هو الفريق الأكثر استقبالًا للأهداف خارج قواعده في مباريات متتالية خاصة بدوري أبطال أوروبا في تاريخ البطولة.