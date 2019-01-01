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دوري أبطال أوروبا

روما يحقق رقمًا سلبيًا في استقبال الأهداف خارج أرضه

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Getty Images
روما أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يستقبل هدفًا على الأقل في 31 مباراة متتالية خارج أرضه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق روما الإيطالي رقمًا قياسيًا سلبيًا من حيث استقبال الأهداف خارج أرضه في مباريات متتالية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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وأنهى روما شوط المباراة الأول له أمام بورتو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في لقاء الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فرانشيسكو سواريس هدف بورتو الأول في الدقيقة السادسة والعشرين، قبل أن يعدل دانييلي دي روسي النتيجة لروما من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من نهاية شوط المباراة الأول.

وبالهدف الذي سجله سواريس يكون روما قد استقبل هدفًا على الأقل في المباراة رقم 31 تواليًا له في دوري أبطال أوروبا خارج قواعده.

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وبهذا الرقم، يكون روما هو الفريق الأكثر استقبالًا للأهداف خارج قواعده في مباريات متتالية خاصة بدوري أبطال أوروبا في تاريخ البطولة.  

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