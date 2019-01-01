روما يحدد سعر بيع دجيكو وسط اهتمام إنتر

النجم البوسني مطلوب أيضاً في البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن روما حدد سعر بيع مهاجمه إيدن دجيكو بعد توقف مفاوضات تجديد عقه ووجود اهتمام من قبل عدة أندية بخدمات البوسني.

وكسر دجيكو مساء السبت صيامه التهديفي على ملعب "أوليمبيكو"، والذي دام قرابة العام، وسجل هدف روما الوحيد في الانتصار على أودينيزي بالدوري الإيطالي.

وذكر "إف سي إنتر نيوز" أن روما يطالب بعشرين مليون يورو لبيع دجيكو، خصوصاً وأن عقده يمتد حتى 2020 والجيالوروسي لا يعمل على تجديده بسبب بلوغ البوسني 33 عاماً ومطالبته براتب خمسة ملايين سنوياً.

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وأشار التقرير أن وجود اهتمام من إنتر، ووست هام، بالإضافة لشنجهاي سيبج الصيني الذي حاول ضمه في يناير الماضي وعرض 18 مليون يورو وسبعة ملايين يورو راتباً.

وأكدت "لاجازيتا" وعدة صحف إيطالية أن إنتر يفضل ضم دجيكو على الأسماء الأخرى المطروحة في حال رحيل ماورو إيكاردي بنهاية الموسم بسبب خبرته وقدرته على لعب إعطاء الفرصة لتطور لوتارو مارتينيز.

ويلعب إنتر مساء اليوم، الأحد، مع فروسينوني ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.