روما يحاول ضم مخيتاريان ويقترب من كالينيتش

تحركات مكثفة للذئاب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية محاولات روما الإيطالي للحصول على هنريك مخيتاريان لاعب آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع دور الأرميني في تشكيل الجانرز، وتحركات الذئاب لدعم الصفوف في اللحظات الأخيرة للميركاتو.

على الناحية الأخرى وصل نيكولا كالينيتش مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى العاصمة الإيطالية لإتمام انتقاله إلى روما.

Nikola Kalinic has arrived for his #ASRoma transfer #Atleti — footballitalia (@footballitalia) September 1, 2019

وكان روما قد تحرك في الآونة الأخيرة، متعاقداً مع كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة دون أحقية شراء.

أيضاً تخلص الفريق من جريجوار ديفريل الذي انتقل إلى ساسولو معاراً مع أحقية الشراء في الموسم التالي، فيما انتقل حارسه روبن أولسن إلى كالياري أيضاً.