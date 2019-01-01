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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روما يجد بديل مونتشي في ألمانيا

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Getty Images
المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت مرشح ليكون بديلًا لمونتشي في روما

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اقترب نادي روما من الاستقرار على خليفة المدير الرياضي السابق للذئاب الإسباني مونتشي، وذلك تحديدًا في فرانكفورت في ألمانيا.

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وكان مونتشي قد أعلن تقديم استقالته رسميًا نهاية الأسبوع الماضي على خلفية سوء النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو.

وبخصوص ذلك، استقال المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو بعد خلافه مع بالوتا مالك النادي، ومن ثم تبعه المدير الرياضي الإسباني.

واقترب روما من إيجاد البديل، حيث وضع نصب عينيه التعاقد مع المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني بن مانجا.

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وقد تم ذكر العديد من المرشحين من أجل أن يحلوا محل مونتشي الموسم المقبل، جاء على رأسهم بييرو أوسوليو و والتر ساباتيني.

 

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