روما يجد بديل مونتشي في ألمانيا

المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت مرشح ليكون بديلًا لمونتشي في روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب نادي روما من الاستقرار على خليفة المدير الرياضي السابق للذئاب الإسباني مونتشي، وذلك تحديدًا في فرانكفورت في ألمانيا.

وكان مونتشي قد أعلن تقديم استقالته رسميًا نهاية الأسبوع الماضي على خلفية سوء النتائج والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، استقال المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو بعد خلافه مع بالوتا مالك النادي، ومن ثم تبعه المدير الرياضي الإسباني.

واقترب روما من إيجاد البديل، حيث وضع نصب عينيه التعاقد مع المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني بن مانجا.

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وقد تم ذكر العديد من المرشحين من أجل أن يحلوا محل مونتشي الموسم المقبل، جاء على رأسهم بييرو أوسوليو و والتر ساباتيني.