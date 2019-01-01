روما يتراجع عن التعاقد مع لاعبين بدون عقود بسبب مستواهم الرديء!

حاولت إدارة روما أن تجابه شبح الإصابات مبكرًا بدل من الانتظار إلى الشتاء بالتعاقد مع لاعبين بدون أندية، غير أنهم تراجعوا في النهاية عن الفكرة.

الثنائي مارسيل بوتشيل وجاك رودويل، خضعا للاختبار داخل روما في الأيام القليلة المقبلة تحسبًا للتعاقد الفوري معهم، إلا أن نتائج الاختبارات لم تكن كما تمنت إدارة الجيالورسي.

فبحسب ما أوردته التقارير، فإن ما قدماه خلال التدريبات لم يلقى إعجاب المدرب باولو فونيسكا، والذي رأى أن كلاهما غير قادر على العطاء بالقدر الكافي.

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مارسيل بوتشيل لديه تجربة طويلة داخل إيطاليا، حيث لعب ليوفنتوس وإيمبولي وهيلاس فيرونا، ولديه من العمر 28 عامًا ومن غير عقد في الفترة الحالية.

أما رودويل فقد سبق له ولعب في إيفرتون ومانشستر سيتي وكذلك ساندرلاند ومؤخرًا بلاكبيرن.

فونيسكا البرتغالي كان يسعى لدعم خط المنتصف والذي يُعاني فيه من غياب بلجريني ودياوارا، إلا أن الحالة البدنية للاعبين وقفا حائلًا أمام إتمام الصفقة.

عامل آخر مهم، هو تألق لاعبه جيانلوكا مانشيني، والذي فاجأ المدرب والجمهور بما قدمه، لذلك يُفضله عن التعاقد مع لاعبين في حالة فنية غير جيدة.

يذكر أن روما قد انتصر على ميلان مساء الأحد في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي، ويحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 16 نقطة.