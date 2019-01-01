الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روما يتحرك لخطف روجاني من يوفنتوس

آخر تحديث
التعليقات()
AFP
روما يسعى للتعاقد مع مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني بعد رحيل مانولاس إلى نابولي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي روما باتت تفضل التعاقد مع مدافع من داخل الدوري الإيطالي من أجل خلافة كوستاس مانولاس.

اختيارات المحررين

وكان مانولاس قد انتقل رسميًا إلى نابولي مقابل حوالي 30 مليون يورو ليترك فراغًا في مركز قلب الدفاع بالنسبة لذئاب العاصمة.

وبعدما أشارت المصادر إلى اقتراب المدافع الدولي البلجيكي توبي ألديرفيرلد من الانتقال إلى روما، تراجعت هذه الأنباء أمام مفاوضات إدارة فريق العاصمة مع مدافعين من داخل الكالتشيو.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن الخيار الذي تحاول إدارة روما من أجله الآن هو دانييلي روجاني قلب دفاع نادي يوفنتوس الشاب.

وسيتعين على روما إقناع اللاعب الذي كان نجم دفاع إيمبولي تحت قيادة ماوريسيو ساري الذي اكتشف الرجل وعاد لتدريبه مرة أخرى مع السيدة العجوز.

مفاجأة | الدوري الصيني بوابة جاريث بيل إلى إنتر

يذكر أن روجاني كان قد أخذ أدوارًا ثانوية في يوفنتوس خلال السنوات التي قضاها هناك، ولكنه من المتوقع أن يأخذ دورًا أكبر بعد وصول ساري.

إغلاق