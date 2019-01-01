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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روما يبدأ اتصالاته مع كونتي

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Getty Images
إنتر هو الآخر مهتم بمدرب يوفي السابق
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن روما بدأ في الفعل اتصالاته مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ويتولى كلاوديو رانييري حالياً قيادة ذئاب العاصمة بعقد حتى نهاية الموسم فقط، والهدف تأمين عبور الفريق لدوري الأبطال.

وقالت "إلتيمبو" إن إدارة روما بقيادة الرئيس جيمس بالوتا بدأت اتصالاتها مع المدرب الإيطالي للتعرف على طلباته لتدريب الجيالوروسي.

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تقارير سابقة في عدة صحف تحدثت أن كونتي يطلب على الأقل عشرة ملايين يورو كراتب موسمي، كما أنه يريد مشروعاً للفوز ببطولة الدوري.

وأفادت التقارير أن كونتي لا يشترط مشاركة الفريق الذي يدربه بدوري الأبطال، مما يفتح الباب لروما في حال فشله ببلوغ نسخة الموسم المقبل.

وأشار تقرير "إلتيمبو" أن إنتر يبقى المرشح الأبرز لتعيين كونتي في حال رحيل لوشيانو سباليتي بحلول نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن روما سيلعب مساء اليوم، السبت، مع أودينيزي ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.

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