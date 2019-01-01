الانتقالات

روما وميلان يطاردان مدافعي يوفنتوس

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AFP
يوفنتوس يريد تقليل عدد مدافعيه

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير إعلامية أن يوفنتوس سيبيع واحداً من مدافعيه ميريح ديميرال أو دانييلي روجاني لتقليل عدد اللاعبين في صفوفه.

وانضم ديميرال فقط هذا الصيف لصفوف يوفنتوس من ساسولو مقابل 18 مليون يورو، ولكن تدور الأحاديث عن مغادرته.

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وقالت "توتوسبورت" إن المرشح الأول للمغادرة هو روجاني، والذي يقدره يوفنتوس في حدود 40 مليون يورو.

ويحظى روجاني، بحسب الصحيفة، باهتمام ميلان، ولكن سعره الباهظ يجعل إتمام الصفقة صعباً على الروسونيري.

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وتحدث التقرير أن ميلان يفضل ضم ديميرال، ولكن على سبيل الإعارة، لأن يوفنتوس أيضاً يقدره في حدود 40 مليوناً.

وكشفت "إل ماسيجيرو" أن يوفنتوس عرض ديميرال على روما في الأيام الماضية في ظل سعي النادي العاصمي لضم مدافع.

يذكر أن روما دحل في مفاوضات لضم توبي ألدرفيريلد من صفوف توتنهام، ولكن البلجيكي أكد استمراره في إنجلترا.

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