روما يقرر محاربة العنصرية على طريقته

رد فعل شجاع من النادي الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قرر روما اتخاذ قرار فريد من نوعه لمحاربة العنصرية نحو لاعبيه بعد تعرض مدافعه جوان جيسوس للإهانات بسبب لون بشرته.

وتعرض المدافع البرازيلي لإهانات عنصرية عبر حسابه الالكتروني، وهو ما تفاعل معه اللاعب بنشر صور المشجع الذي سبه وحسابه.

وقام روما هو الآخر بنشر حساب الانستجرام الخاص بالمشجع على صفحاته الالكترونية، وأعلن أن هذا الشخص تم منعه من دخول مباريات الفريق.

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Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto.



Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram.



La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell’#ASRoma. #NoToRacism pic.twitter.com/A7ZQqEIj1G — AS (@OfficialASRoma) September 26, 2019

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كما أضاف روما أن حساب هذا الشخص تم إرساله للشرطة وتقديم بلاغ ضدخ بتهمة التمييز والعنصرية ضد جوان جيسوس.

وتعددت مؤخراً حالات الإهانات العنصرية في الملاعب الإيطالية دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة من قبل السلطات المعنية.