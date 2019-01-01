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روما: لن نسمح لدجيكو أن يبتزنا

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جيانلوكا بيتراكي المدير الرياضي لفريق روما الإيطالي يؤكد أنه لن يسمح لأي لاعب أن يبتز النادي.

 

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد جيانلوكا بيتراكي المدير الرياضي الجديد لفريق روما أنه لن يسمح أبدًا أن يتم ابتزاز النادي من قبل اللاعبين مهما كانت أسمائهم.

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جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيتراكي خلال مؤتمر صحفي وأكد من خلاله أن رحيل دجيكو لن يكون سوى بالطريقة التي تناسب روما.

وقال بيتراكي: "لن يتم ابتزاز روما تحت أي ظرف من الظروف، لو كان هناك لاعب يريد الرحيل عن النادي فيجب أن يأتي بعرض مناسب بالنسبة لنا".

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وأضاف: "لن يتم خنقنا عن طريق أي شخص، اللاعب لا يتحكم في النادي، وسنقوم بكل شيء من أجل جعل النادي يسير بشكل جيد".

وعن مانولاس: "جاء وطلب الرحيل وقمت بإخبار وكيله مينو رايولا أنه لن يرحل سوى بقيمة الشرط الجزائي، تلك كانت شروطنا".

جدير بالذكر أن العديد من التقاري الصحفية كانت قد أكدت أن نادي إنتر مهتم بالحصول على خدمات إدين دجيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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