الانتقالات

رسمياً | روما يعلن ضم فيريتو

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اللاعب كان هدفاً لميلان ونابولي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن روما رسمياً التعاقد مع جوردان فيريتو، متوسط ميدان فيورنتينا، بعد مفاوضات طوال الأسابيع الماضية.

وكان اللاعب الفرنسي محط اهتمام من عديد الأندية داخل وخارج إيطاليا، ولكن انحصر السباق مع ميلان ونابولي.

وذكر روما في بيان رسمي أن اللاعب انتقل رسمياً على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء الصيف المقبل.

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وأمضى اللاعب عقداً حتى 2024، ووصلت تكلفة الصفقة الإجمالية في حدود 19 مليون يورو، بحسب التقارير.

وسبق للاعب ارتداء قمصان  نانت وأستون فيلا قبل الانتقال للدوري الإيطالي مع فيورنتينا قبل موسمين.

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