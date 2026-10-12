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دوري أبطال أوروبا
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روما ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

القنوات الناقلة
روما ضد ريال مدريد
روما
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
جوزيه مورينيو

معاينة شاملة لمباراة روما وريال مدريد مع عودة دوري أبطال أوروبا بعد فترة توقف دولي طويلة. نتناول الجوانب التكتيكية، وأخبار الفريقين، ومستواهما، والمزيد.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
الأولمبيكو

تنطلق مباراة روما وريال مدريد يوم 14 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

روما يستقبل صديقًا قديمًا في الأولمبيكو

يعود روما إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ست سنوات، ويواجه في أول مباراة له على أرضه مدربه السابق جوزيه مورينيو، الذي قاده إلى لقب دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

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روما يعاني في حسم المباريات

تعادل روما في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها في جميع المسابقات، بينها تعادله 1-1 مع فنربخشة في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد لم يبلغ أفضل مستوياته بعد

واجه ريال مدريد صعوبة قبل أن يتغلب في النهاية على فياريال 1-0، بفضل هدف سجله الوافد الإيفواري يان ديوماندي، الذي انضم مقابل مبلغ كبير، بعد مرور ساعة بقليل من مباراة الدوري الإسباني. وهي نتيجة جيدة لفريق جوزيه مورينيو، بالنظر إلى أنه خاض الدقائق العشرين الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد فيني جونيور. وفاز ريال مدريد على إنتر 2-1 في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

أبرز الإحصائيات والغيابات

  • سجل روما هدفين على الأقل في كل من آخر ثلاث مباريات أوروبية خاضها على أرضه.
  • سيفتقد روما مايل سفيلار وبريان كريستانتي، بينما لا يزال الثنائي البرازيلي إيدير ميليتاو ورودريجو غائبًا عن ريال مدريد.
  • حافظ ريال مدريد على نظافة شباكه في فوزين فقط من آخر ثمانية انتصارات حققها في جميع المسابقات.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة روما ضد ريال مدريد

3-4-2-1
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روما
روما
التشكيل
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ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
ميل سفيلارميل سفيلارجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيماريو هيرموسوماريو هيرموسوإيفان نديكاإيفان نديكاteam-logoويسليمارتن دي رونمارتن دي رونديفين رينشديفين رينشماتياس سوليماتياس سوليباولو ديبالاباولو ديبالاكواديو كونيهكواديو كونيهدونيل ماليندونيل مالينتيبو كورتواتيبو كورتوامارك كوكوريلامارك كوكوريلاإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيدين هويسيندين هويسيندينزل دومفريسدينزل دومفريسجود بيلينجهامجود بيلينجهامترينت ألكسندر أرنولدترينت ألكسندر أرنولدبراهيم ديازبراهيم ديازفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيردييان ديوماندييان ديومانديكيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
3-4-2-1
روما

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني
  • جوزيه مورينيو

يضم التشكيل المتوقع لجاسبريني مايل سفيلار في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع جيانلوكا مانشيني وماريو هيرموسو وإيفان نديكا وويسلي. ومن المتوقع أن يتولى مارتن دي رون ومانو كوني مهام الارتكاز في خط الوسط، مع وجود ماتياس سولي وباولو ديبالا وديفين رينش أمامهما، بينما يقود دونيل مالين الهجوم. ولا تُدرج حاليًا أي إصابات أو إيقافات لدى روما، لكن موقف مالين من المشاركة سيخضع للمتابعة بعد طرده أمام كومو. وستُضاف مستجدات قبل انطلاق المباراة إذا تغير الوضع.

من المتوقع أن يعتمد مورينيو على تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع مارك كوكوريلا وإبراهيما كوناتي ودين هويسن ودينزل دومفريس. ويُتوقع أن يلعب جود بيلينجهام وترينت ألكسندر أرنولد إلى جانب يان ديوماندي في وسط الملعب، مع مساندة إبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي لكيليان مبابي في الهجوم. ولا تُسجل حاليًا أي إصابات أو إيقافات لدى الضيوف، لكن طرد فينيسيوس جونيور أمام فياريال قد يؤثر في إمكانية مشاركته في هذه المباراة.

النتائج الأخيرة

روما

روما - المستوى

أتالانتا
ف2-1
فنربخشه
ت1-1
تورينو
ف0-2
إنتر
ت2-2
كومو
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

إنتر
ف2-1
فاييكانو
ف4-1
إلتشي
ف2-3
أتلتيكو مدريد
خ2-1
فياريال
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادلين، دون أي هزيمة، في آخر خمس مباريات له، سجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل خمسة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 على أرض كومو في الدوري الإيطالي، وهي نتيجة تطلبت صمودًا كبيرًا بعد أن أكمل اللقاء بعشرة لاعبين. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع إنتر وفاز 2-0 على تورينو، كما شملت هذه السلسلة تعادله 1-1 مع فنربخشة في دوري أبطال أوروبا وفوزه 2-1 على أتالانتا في الدوري الإيطالي.

فاز ريال مدريد في ثلاث من آخر خمس مباريات له، وخسر واحدة وفاز بالأخرى. وكان آخر انتصاراته على فياريال 1-0، وسبق له خلال هذه السلسلة أن تغلب على إنتر 2-1 في دوري أبطال أوروبا ورايو فاييكانو 4-1 في الدوري الإسباني. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني. وسجل ريال مدريد عشرة أهداف في المباريات الخمس واستقبل خمسة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

روماتعادلريال مدريد
1
0
4
وديات الأندية
روما badge
روما
روما
2
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
روما badge
روما
روما
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
روما badge
روما
روما
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
روما badge
روما
روما
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
روما badge
روما
روما
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
2الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

تفوق ريال مدريد تاريخيًا في هذه المواجهة. ففي آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز أربع مرات مقابل عدم تحقيق روما أي فوز، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وكانت ودية بنتيجة 2-2 في أغسطس 2019. وأُقيمت المواجهات الرسمية الأربع جميعها في دوري أبطال أوروبا، وفاز ريال مدريد فيها بنتائج 0-2 و3-0 و2-0 و2-0. ولم يسبق لروما أن تغلب على ريال مدريد في مباراة رسمية ضمن هذه البيانات، كما لم يكن ملعب الأولمبيكو حصنًا منيعًا أمام هذا المنافس في المواجهات الأخيرة.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

يحتل روما حاليًا المركز السابع عشر في دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد المركز الثالث عشر، ما يضع الفريقين في منطقة من جدول الترتيب تحتاج فيها الأندية إلى النقاط لضمان عبور مريح من مرحلة الدوري.

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