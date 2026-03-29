روما، سيليك بخير: استبعدت الإصابات، وسيبقى مع المنتخب التركي ويتطلع لمواجهة إنتر

أخبار سارة في صفوف روما: سليك بخير، ولم يتعرض لأي إصابة، وسيكون تحت تصرف المدرب مونتيلا في مباراة تركيا ضد كوسوفو التي ستحدد تأهلها إلى كأس العالم. وهو ما يبعث على الارتياح لدى الجيالوروزي الذين من المتوقع أن يستعيدوا المدافع في مواجهة إنتر.





لا أخبار سيئة - وصلت نتائج الفحوصات التي خضع لها سيليك بعد غيابه عن مباراة تركيا ورومانيا، وكانت إيجابية. سيلعب زيكي سيليك المباراة على أرض كوسوفو، حيث تم استبعاد وجود إصابات لدى الظهير الأيمن لروما. خضع سيليك لفحوصات طبية لم تظهر أي إصابات عضلية: لذلك كان اللاعب يعاني فقط من بعض الألم وسيكون متاحًا بشكل طبيعي للمدرب التركي فينتشنزو مونتيلا. بعد انتهاء الالتزامات الدولية خلال فترة التوقف، سيتمكن اللاعب من العودة إلى تريجوريا استعدادًا للمباراة الكبيرة مع إنتر المقررة مساء الأحد.