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رسميًا .. عرض كويتي لشراء نادي روما

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Di Bartolomei Totti De Rossi Roma
هل يوافق بالوتا هذه المرة؟

تلقى ماركو بالوتا؛ مالك نادي روما الإيطالي، بشكل رسمي عرضًا كويتيًا للاستحواذ على النادي، بعد العديد التقارير التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن هذا الأمر.

بالوتا يتلقى بين الحين والآخر عروضًا من أجل الاستغناء عن ناديه إلا أنه يصر في كل مرة على التمسك به، كان أبرزها في عام 2018، حينما أكدت عديد التقارير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدم عرضًا له.

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    وأعلن رسميًا رجل الأعمال الكويتي فهد عبد الرحمن البكر، تقدمه بعرض لشراء روما، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يمكنني الآن أن أؤكد أنني فوضت السيد الحارث العتيقي، لتقديم عرض للسيد بالوتا، لشراء نادي روما".

    وأضاف: "ننتظر رد السيد بالوتا، ونأمل أن يوافق على عرضنا".

    وكان رجل الأعمال الكويتي قد أكد في تصريحات صحفية من قبل أن عرضه تبلغ قيمته 400 مليون يورو، لكن وقتها لم يكشف عن اسم النادي الإيطالي الراغب في شرائه.

    يذكر أن روما اختتم الموسم الحالي من الدوري الإيطالي محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، إذ جمعها من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في تسع، وخسر عشرة لقاءات أخرى.

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