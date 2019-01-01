روما إلى المركز الرابع مؤقتاً بعد فوز سهل على ليتشي

دجيكو يخطف الثلاث نقاط للذئاب

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح نادي روما في الفوز على حساب ليتشي، خارج قواعده بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

شوط المباراة الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وسط سيطرة من روما وهجمات قليلة من ليتشي، ولكن دون تهديد حقيقي على أي من المرميين.

في الدقيقة 56 نجح المهاجم البوسني، إيدين دجيكو في تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ميختاريان.

وفي الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الضيوف، بعد لمس الكرة في مدافع ليتشي من تسديدة دجيكو.

تقدم كولاروف لتنفيذ ركلة الجزاء، ونفذها أرضية على يسار المرمى، ليتصدى لها حارس ليتشي ويحولها إلى ركنية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ذئاب العاصمة إلى النقطة 11 في المركز الخامس، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الرابع.

ويستعد روما لمواجهة وولفسبيرجر النمساوي، يوم الخميس القادم في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.