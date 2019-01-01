رومانيولي: نستطيع التأهل لدوري أبطال أوروبا في هذه الحالة

قلب دفاع ميلان رومانيولي يضع الفوز على لاتسيو وتورينو شرطًا أساسيًا للاستمرار في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال قلب أليسيو رومانيولي قلب دفاع نادي ميلان إن المواجهات المتبقية للروسونيري في الدوري الإيطالي ستكونأشبه بالنهائيات.

وكان ميلان قد حافظ على مركزه الرابع على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي على الرغم من تعادله في الجولة الماضية مع بارما بهدف لمثله.

ومع تبقي خمسة مباريات في الدوري الإيطالي، ومع احتدام المعركة بين ميلان ولاتسيو وروما وأتالانتا على بطاقة المركز الرابع، تحدث جاتوزو عن صعوبة المنافسة.

وقال رومانيولي جاتوزو: "سنركز على مباراة لاتسيو في كأس إيطاليا وسننظر إلى التأهل للنهائي فقط حاليًا، هذا مهم لكي نختم الموسم بلقب غائب منذ فترة كبيرة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "المنافسة على بطاقات دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة هذا الموسم من ذي قبل نظرًا لتقارب النقاط بين عدد كبير من المتنافسين"

وتابع: "لا يمكن أن تنتظر الهدايا من الآخرين وتفرط في الفرص التي هي بين يديك، نحن نعلم ذلك وسنحاول الفوز بكل نقطة ممكنة"

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يذكر أن ميلان يحتل حاليًا المركز الرابع بنفسرصيد النقاط الذي يمتلكه أتالانتا الذي أشعل المنافسة بفوزه على نابولي الجولة الماضية.