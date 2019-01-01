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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رومانيولي: ميلان لازال مرشحًا قويًا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

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Getty Images
رومانيولي يراهن على قدرة ميلان على حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا رغم التعادل أمام بارما

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال أليسيو رومانيلوي مدافع نادي ميلان الإيطالي إن الروسونيري لا زال في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا مرشحًا قويًا.

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وكان بارما قد تعادل إيجابيًا أمام ضيفه ميلان بهدف لمثله في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو.

وسجل برونو ألفيش هدف التعادل لميلان في الدقيقة الرابعة والسبعين من ضربة حرة مباشرة بعدما تقدم كاستييخو لميلان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وعقب المباراة، قال رومانيولي إن التعادل في مباراة اليوم كان نتيجة سلبية نظرًا لاحتدام الصراع مع روما ولاتسيو وأتالانتا على المركز الرابع"

وأضاف: "في حال خسرنا مركزنا الرابع بعد نهاية هذه الجولة فذلك لا يعني أن الدوري سينتهي على هذا الترتيب"

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يذكر أن ميلان بتعادله اليوم أمام بارما أصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع في حال فوز روما على إنتر ميلان الليلة.

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