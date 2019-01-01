رومانيولي: ميلان لازال مرشحًا قويًا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

رومانيولي يراهن على قدرة ميلان على حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا رغم التعادل أمام بارما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أليسيو رومانيلوي مدافع نادي ميلان الإيطالي إن الروسونيري لا زال في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا مرشحًا قويًا.

وكان بارما قد تعادل إيجابيًا أمام ضيفه ميلان بهدف لمثله في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو.

وسجل برونو ألفيش هدف التعادل لميلان في الدقيقة الرابعة والسبعين من ضربة حرة مباشرة بعدما تقدم كاستييخو لميلان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وعقب المباراة، قال رومانيولي إن التعادل في مباراة اليوم كان نتيجة سلبية نظرًا لاحتدام الصراع مع روما ولاتسيو وأتالانتا على المركز الرابع"

وأضاف: "في حال خسرنا مركزنا الرابع بعد نهاية هذه الجولة فذلك لا يعني أن الدوري سينتهي على هذا الترتيب"

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يذكر أن ميلان بتعادله اليوم أمام بارما أصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع في حال فوز روما على إنتر ميلان الليلة.