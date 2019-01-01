رومانيولي: كيليني رجل عظيم وتعويضه يتطلب أفضل ما لدينا

المنتخب الإيطالي يفوز على أرمينيا 3-1..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد أليسيو رومانيولي مدافع ميلان ومنتخب إيطاليا، بزميله الدولي ومدافع يوفنتوس جورجيو كيليني الذي يغيب للإصابة.

وقال رومانيولي لراي سبورت:"جورجيو لاعب مذهل ورجل عظيم، لثد ساعدني كثيراً مع المنتخب وسواء كنت أنا أو غيري من سيعوض غيابه سيتوجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لتعويض غيابه".

وعن مواجهة أرمينيا في تصفيات يورو 2020 والتي انتهت بفوز إيطاليا 3-1 قال مدافع ميلان:"لا يوجد مباراة سهلة، خصوصاً خارج الديار، ولقد بدأنا بشكل سيئ وتركنا مخاطرات كبيرة أمام مرتداتهم".

وأضاف:"بعد أن أصبحوا 10 لاعبين فقط بسبب الطرد سيطرنا أكثر واضطروا للتراجع والدفاع فقط".

أما عن مستقبله مع ميلان قال:"سأحب اللعب في دوري الأبطال، ويجب أن ألعب بتلك البطولة، لأنه لا يمكنني التطور كمدافع بدونها، أتمنى أن أصل إليها قريباً".

يذكر أن كيليني نجم يوفنتوس قد أصيب بقطع في الرباط الصلبي الداخلي، ما يعني غيابه لـ6 أشهر.