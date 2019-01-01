رومانيولي على رادار مانشستر يونايتد

مدافع فريق ميلان أحد أهداف مانشستر يونايتد في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد يراقب مدافع ميلان أليسيو رومانيولي للتعاقد معه في ميركاتو الصيف.

وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع أكثر من مدافع في فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسهم مدافع الروسونيري.

تحليل| مانشستر سيتي بطلاً للكأس.. الفضائح لا تحدث مرتين

ولعب رومانيولي البالغ من العمر 24 عامًا 23 مباراة مع ميلان هذا الموسم ما بين الدوري والدوري الأوروبي.

ويرتبط اللاعب الدولي الإيطالي بعقد مع ميلان لمدة ثلاث سنوات ونصف، ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة فإن رومانيولي قد يغادر قلعة سان سيرو في الصيف المقبل.

يشار إلى أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشار يتولى حاليًا منصب المدير الفني للشياطين الحُمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وذلك بعد خلافته للمدرب البرتغالي المقال جوزية مورينيو، والذي رحل عن قلعة أولدترافورد بعد سوء النتائج في ديسمبر الماضي.