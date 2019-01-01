رومانيولي: إن لم نفز فلا قيمة لنتائج الآخرين

قائد ميلان يدعو للقتال حتى الرمق الأخير..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أليسيو رومانيولي قائد ميلان سعادته عقب الفوز على فيورنتينا بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 36 للكالتشيو.

وقال رومانيولي عقب المباراة لـbeIN Sports:"هذا انتصار مهم للغاية بكل تأكيد، علينا ألا نخسر النقاط، نحن سنلعب مباراتين وسنحاول الفوز بهما وبعد ذلك سنرى إلى أين سنصل".

وعما تعني له العودة لدوري الأبطال وهو قائد للفريق قال:"نريد التركيز أولاً على العودة وبعد ذلك سنرى".

وأوضح:"يجب أن ننظر إلى أنفسنا وليس نتائج الآخرين، إن لم نفز نحن لن تكون نتائج الآخرين مهمة، علينا أن نفوز أولاً ثم نرى الترتيب".

واختتم:"أنا متفائل للغاية، هدفنا هذا الموسم هو الوصول لدوري الأبطال ولقد بذلنا قصارى جهدنا".

ويحتل ميلان المركز الخامس، بفارق نقطة عن إنتر الرابع الذي يملك مباراة تلك الجولة، وبفارق 3 نقاط عن أتالانتا الذي قفز للمركز الثالث مؤقتاً.