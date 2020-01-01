رومانية : ثنائية جوميس هدية لرازفان لوشيسكو في عيد ميلاده

لوشيسكو تمكن من تحقيق انتصارًا جديدًا في دوري أبطال آسيا

واصلت الصحافة الرومانية تسليط الضوء على مباريات نادي الهلال السعودي تحت قيادة المدير الفني الشاب رازفان لوشيسكو مدرب الفريق، والتي كان أخرها ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية أن لوشيسكو تمكن من تحقيق انتصارًا جديدًا في دوري أبطال آسيا يوم عيد ميلاده.

وأضافت الصحيفة أن ثنائية الهداف المتميز بافتيمبي جوميس ساهمت في قيادة الهلال للفوز على حساب شباب أهلي دبي الإماراتي.

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وتغلب الزعيم على شباب الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب راشد في دبي.

واحتفل لاعبي نادي الهلال مع مدربهم الروماني رازفان بعيد ميلاده الــ51 الذي صادف اليوم والذي فاز فيه الفريق على شباب الأهلي دبي 2/1 بدوري أبطال آسيا.

وقالت الصحيفة أن لاعبي الهلال شاركوا عقب نهاية المباراة في الاحتفال مع مدربهم برشه بزجاجات المياه في مشهد يدل على العلاقة المميزة التي تجمع المدرب باللاعبين.

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يُذكر أن فوز نادي الهلال على شباب الأهلي ساهم في وصوله إلى 6 نقاط، ويحل في وصافة المجموعة الثانية خلف المتصدر باختاكور الأوزبكي صاحب نفس الرصيد من النقاط.