رومارينيو يتسبب في حيرة سانتو قبل كلاسيكو النصر

تعرف على موقف رومارينيو من كلاسيكو النصر

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن موقف البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو"، من المشاركة في مباراة فريقه الاتحاد أمام النصر "الكلاسيكو".

ما هي تفاصيل إصابة رومارينيو؟

تعرض اللاعب البرازيلي لإصابة في مباراة فريقه الاتحاد أمام الخليج، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid Shahid

وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين أن رومارينيو يحتاج للراحة لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، لكي يتمكن من العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للاتحاد، مما يعني أنه قد يغيب عن مباراة النصر.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، مساء يوم 2 أكتوبر المقبل.

ما هو موقف رومارينيو من كلاسيكو النصر؟

الفراج أكد خلال برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، على أن رومارينيو لن يتمكن من المشاركة مباراة النصر بشكل كامل.

وقال الفراج: "روما بدأ الآن برنامج العلاج، وسيدخل التدريبات الجماعية قبل 48 من موعد الكلاسيكو، والتي ستجمع بين النصر والاتحاد في الرياض".

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: "المدرب نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بين أمرين، أن يُشرك رومارينيو لمدة 20 دقيقة، أو يدفع بالبرازيلي برونو هنريكي منذ البداية".

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا