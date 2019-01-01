رومارينيو يتحدث عن مواجهة الهلال ويوجه رسالة لجماهير الاتحاد

مواجهة قوية بين الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث رومارينيو لاعب اتحاد جدة السعودي، عن مواجهة الهلال القوية ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة" مساء الغد، في ذهاب دور ربع النهائي في قمة سعودية "آسيوية".

وأكد رومارينيو لاعب الاتحاد أن مواجهة الهلال ستكون قوية للغاية، وسوف يسعوا لتحقيق الفوز بنتيجة مريحة في لقاء الغد.

وقال البرازيلي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: " سنحاول الفوز خلال هذه المباراة الصعبة، من أجل هدف واحد وهو إسعاد الجماهير".

وأضاف رومارينيو: "فخور للغاية باللعب في نادي الاتحاد الذي لديه جماهير كبيرة، سنلعب أمام 60 ألف مشجع وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا ومحفز للغاية".

وتقام مباراة الإياب يوم 17 سبتمبر المقبل، على ملعب "جامعة الملك سعود"، حيث ستشهد المباراتين منافسة قوية لخطف بطاقة نصف النهائي.