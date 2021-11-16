روكو سميتش: مهاجم سالزبورج المطلوب في ريال مدريد وآرسنال

لا شك أن نادي سالزبورج يعمل بشكلٍ جيد فيما يتعلق بتطوير المهاجمين في السنوات الأخيرة، حيث أخرج العديد من النجوم المتواجدة على الساحة الأوروبية.

إرلينج هالاند هو أبرز مثال لكنه ليس المهاجم الوحيد الذي نجح في التألق عندما ارتدى قميص سالزبورج.

انتقل باتسون داكا إلى ليستر سيتي في صيف 2021 في صفقة قياسية ، ويبدو أن كريم أديمي سيكون التالي بعد تسجيله 15 هدفًا في 22 مباراة هذا الموسم، مما أثار اهتمام كبار الفرق الأوروبية.

إذا غادر أديمي ريد بول أرينا إما في يناير أو صيف 2022 ، فإن كل الأنظار ستكون على اللاعب التالي الذي سيتولى عبء هجوم سالزبورج.

تألق بنيامين سيسكو البالغ من العمر 18 عامًا بالفعل بسبعة أهداف في الأشهر الثلاثة الأولى له مع الفريق الأول ، ويمكن أن ينضم إليه مهاجم آخر من مواليد 2003 وهناك الكثير من الإثارة حوله.

انتقل روكو سيميتش إلى سالزبورج في يوليو فقط ، لكنه حقق بالفعل تأثيرًا كافيًا حيث عرض عليه عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات وقعه في أكتوبر.

نجل داريو سيميتش - مدافع إنتر وميلان وموناكو السابق الذي كان أول لاعب كرواتي يخوض 100 مباراة دولية - كان روكو يحظى بإعجاب جميع القارة العجوز منذ وصوله إلى النمسا ، على الرغم من أنه ظهر مع الفريق الأول 3 مراتٍ فقط.

ريال مدريد وآرسنال وتوتنهام وميلان ووست هام من بين الوجهات المحتملة ، فما الذي يجعل سيميتش مطلوبًا؟

أُطلق على سيميتش لقب "ميني هالاند" ، على الرغم من أن سماته تشبه أكثر دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا.

يبلغ طوله 190 سم ولديه سرعة جيدة وقدم تعرف طريق المرمى، وجيد في اللعب بكلتا قدميه عندما يكون أمام المرمى.

ولد في ميلانو بينما كان والده يمثل الروسونيري ، وانضم لأكاديمية كرة القدم لأول مرة مع عودة عائلته إلى كرواتيا عندما التحق بدينامو زغرب.

رحل في سن العاشرة بعد اعتقاد دينامو أنه لم يكن لديه ما يلزم ليصبح لاعب الفريق الأول في المستقبل.

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من هناك انضم سيميتش إلى كوستوسيا الذي اشتهر بتدريب أبناء كبار لاعبي كرة القدم الكرواتيين لتواجده في وسط زغرب ، قبل أن يلتقطه لوكوموتيفا زغرب في عام 2015.

لم يكن معروفًا عنه سوى القليل حتى بداية موسم 2020-21 عندما ظهر لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا في الخسارة 6-0 أمام دينامو.

على الرغم من البداية المحبطة، لم يسمح سيميتش لنفسه بالخوف من الصعود إلى صفوف المحترفين ، وبحلول الوقت الذي انتهى فيه الموسم ، كان مهاجم لوكوموتيفا الأول ، حيث سجل أربعة أهداف في 26 مباراة.

أصبح ثاني لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا يسجل للنادي بعد لاعب خط وسط يوفنتوس ماركو بياتسا، وأصغر لاعب يسجل للوكوموتيفا في دوري الدرجة الأولى عندما سجل ثنائية ضد فاراجدين في أبريل.

أقنعت هذه العروض سالزبورج بدفع 4 ملايين يورو (3.5 مليون جنيه إسترليني / 4.5 مليون دولار) لإحضاره إلى النمسا حيث تغلبوا على اهتمام دينامو بالتوقيع معه في عقد مدته ثلاث سنوات ، ولم يخيب الأمل.

قال كريستوف فرويند ، المدير الرياضي في سالزبورج عقب توقيع سيميتش ، في الوقت الذي كشف فيه عن أنه سيبدأ حياته مع إف سي ليفارينج ، فريق سالزبورج الرديف: "يتمتع روكو بإمكانيات كبيرة وعقلية غير عادية وقد أظهر بالفعل ما يمكنه القيام به في الدوري الكرواتي الدرجة الثانية.

سجل سيميتش في ظهوره الأول بألوان ناديه الجديد ، لكنه لم يكن حاسمًا أمام المرمى في البداية، قبل أن ينفجر في منتصف سبتمبر، حيث سجل سبعة أهداف في خمس مباريات (بما في ذلك ثنائية ضد ليل في دوري أبطال أوروبا للشباب) ليضع نفسه في الفريق الأول.

كان ذلك في نفس الوقت الذي سجل فيه ثلاثية لكرواتيا تحت 21 عامًا ضد أذربيجان ، حيث سجل ستة أهداف في مبارياته الخمس الأولى على هذا المستوى مما جعله وريثًا واضحًا لماريو ماندجوكيتش في المنتخب الوطني.

قال والده ، داريو ، لـ Sportske Novosti في أكتوبر: "روكو مهاجم حقيقي ، لديه قوة ماندجوكيتش ، لكنني أتمنى له الكمال وأعرف ما الذي يجب عليه تحسينه أيضًا".

"ما الذي يجب أن يعمل عليه؟ عقليته وانطلاقته بنسبة 10% ، على الرغم من أنه سريع للغاية."

من المؤكد أن سالزبورج يود أن يرى هذه التحسينات أيضًا بعد أن شارك سيميتش في أول مباراة له مع الفريق كبديل في فوزه بدوري أبطال أوروبا في أكتوبر على فولفسبورج.

في المجموع، لديه 15 هدفًا في 22 مباراة مع النادي والمنتخب حتى الآن هذا الموم ، ومراقبوه عن كثب يتوقعون منه أن يترك بصمته بطريقة مماثلة لهالاند وداكا وأديمي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

قال جيلافيتش مهاجم كرواتيا السابق في مايو 2021: "روكو هو بالتأكيد أحد أعظم المواهب في كرة القدم الكرواتية. الجميع يعرف من هو بسبب والده، لكن هذا عبء سيقع على ظهره قريبًا لأنه جيد بما يكفي لكتابة قصته الخاصة.

"أنا مقتنع بأن روكو سيحقق مسيرة رائعة وأنه سيكون مهاجمًا من الطراز العالمي. لم أر حقًا لاعبًا موهوبًا أكثر من روكو منذ فترة طويلة."

سيميتش لن يجد مكان أفضل للوصول إلى تلك الإمكانات "العالمية". كما أن سالزبورج المهاجم لا ينوي التخلي عنه في وقتٍ قريب.