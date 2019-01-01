روسي يحل أزمة توتنهام الهجومية!

فرصة ذهبية للإيطالي البالغ 31 عامًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يبدأ توتنهام الإنجليزي، توجيه أنظاره نحو ضم مهاجم جديد في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما إصابة مهاجمه هاري كين.

وسيغيب هاري كين لمدة تزيد عن الشهرين، بعد الإصابة في الكاحل، التي تعرض لها في الدقائق الأخيرة من مواجهة مانشستر يونايتد.

وسيعود كين هداف توتنهام والدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 14 هدفًا، نهاية مارس المقبل، مفوتًا ما يقارب 8 مباريات بالبريميرليج وكذلك مواجهتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا لتوتو سبورت الإيطالية، فأن الديوك اللندنية، يعرضون على المهاجم الإيطالي، جوسيبي روسي عرضاً قصير الأمد من أجل تعويض غياب قائد المنتخب الإنجليزي.

ويعاني توتنهام في الوقت الحالي، حيث تربط بعض التقارير رحيل مهاجمه الإسباني فيرناندو لورينتي والعودة لإسبانيا، في الوقت الذي عاد فيه الكوري الجنوبي سون هيونج مين لقارة آسيا للمشاركة مع منتخب بلاده بكأس آسيا المقامة حالياً.

ويتدرب روسي، الذي ارتدى قمصان مانشستر يونايتد وفياريال وفيورنتينا، مع الشياطين الحمر، من أجل استعادة لياقته البدنية، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان جنوى الإيطالي هو التجربة الأخيرة له، حيث سجل هدف وحيد في النصف الثاني من الموسم الماضي بالدوري الإيطالي.