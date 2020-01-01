روسيل عن عودة نيمار: لو كنت رئيس النادي لوقعت معه فورًا

ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة يؤكد أنه كان ليوقع مع البرازيلي نيمار من جديد.

كشف ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة أنه كان ليوقع مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي على الفور لو تواجد في منصب رئيس النادي الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روسيل خلال حوار له مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت منه الصحيفة أجزاء بسيطة وسنتشره كاملًا في العدد الورقي الذي سيصدر الأحد.

وعندما سألت الصحيفة الرئيس السابق لبرشلونة والذي تعرض للحبس بعدما قام بالتوقيع مع نيمار في أول مرة عن محاولات الإدارة الحالية إعادته قال: "سأوقع معه بكل تأكيد".

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وكان روسيل هو من قاد عملية ضم نيمار في المرة الأولى، وهي الصفقة التي شهدت الكثير من الشبهات وكان من أسباب استقالة روسيل من رئاسة النادي ومحاكمته.

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وانضم نيمار لصفوف برشلونة في صيف 2013 قادمًا من سانتوس البرازيلي وبعد مرور أقل من عام بدأت المشاكل في الظهور من خلف تلك الصفقة.

وقرر البرازيلي في صيف 2017 أن يبتعد عن برشلونة وينضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع البلوجرانا.

جدير بالذكر أن برشلونة حاول في آخر صيف أن يعيد نيمار من جديد وكان قريبًا للغاية من ذلك لولا تعنت إدارة باريس سان جيرمان حيث تفرض العلاقات السيئة نفسها على صلة الفريق الفرنسي ببرشلونة.