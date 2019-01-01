روسيل: برشلونة يحتاج لظهير أيسر ومهاجم ولابديل لميسي

تعرف على تصريحات رئيس برشلونة السابق بشأن برشلونة وريال مدريد وقضية غسيل الأموال

تحدث ساندرو روسيل، رئيس برشلونة السابق، حول الصفقات التي يحتاج لها الفريق الكتالوني وموقف ليونيل ميسي وقضية غسيل الأموال.

رئيس برشلونة بين 2010 و2014 يتواجد في السجن منذ عامين بتهمة غسيل الأموال وسوف يتعرض للمحاكمة في 25 فبراير المقبل.

وقال روسيل في تصريحات لإذاعة "راك 1" الإسبانية: "لم أفكر أبدًا في الهرب لأنني بريء وجميع حساباتي في البنوك واضحة ولا يوجد أي أموال خارج إسبانيا".

وتابع: "روماريو، لاعب برشلونة السابق، يكذب فيما قاله بشأن غسيل أموال من البرازيل، الأمر أنّه طلب انضمام نجله إلى أكاديمية اللاماسيا ولكنه لم يكن بالمستوى المطلوب ولذلك كان غاضبًا".

لقطات سنظل دائمًا نشاهدها طالما تواجد ميسي في الملعب 🤦‍♂️🏟️ pic.twitter.com/7wz6HSULaA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

رئيس النادي الكتالوني السابق انتقد ما يتعرض له بالحرمان من التواجد مع عائلته لمدة عامين مؤكدًا أنّ الأمور تصبح أصعب كل فترة دون وجه حق.

وواصل: "الحديث عن وجود شبه متاجرة بالأعضاء في عملية إيريك أبيدال لا أساس له من الصحة. إنّهم يتهمون أفضل مستشفى في العالم بأمر مشين".

واختتم: "برشلونة لديه مشروع رياضي جيد ويحتاج فقط لظهير أيسر آخر بجانب جوردي ألبا والتعاقد مع مهاجم صريح، وميسي هو الأفضل في العالم ولا أعتقد أنّ له بديل. ريال مدريد قد يتجه لصرف أموال على صفقات جديدة في الصيف المقبل".

برشلونة تعادل سلبيًا أمام ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.