روسيل: أشعر بالقلق حول وضع برشلونة

رئيس برشلونة السابق يؤكد قلقه على النادي في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه حاليًا.

استعاد ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، ذكريات الفترة التي قضاها في توجيه دفة "البلوجرانا"، مؤكدًا أنه يشعر بالقلق على النادي.

روسيل كان الرئيس التاسع والثلاثين في تاريخ برشلونة، وتولى إدارة النادي خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى يناير 2014.

وأجرى روسيل مقابلة مع محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية لشرح المشروع الذي يفكر فيه لجمع قائمة انتخابية للترشح إلى منصب عمدة برشلونة، لكن الحوار تطرق كذلك إلى الفترة التي قضاها في رئاسة النادي الكتالوني.

ماذا قال روسيل؟

وبدأ روسيل حديثه متطرقًا إلى رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم إذا ما كان سيتمكن من الحفاظ عليه.

وقال: "لا أريد التحدث عن برشلونة أو تقييم تصرفات الآخرين، إلا أن برشلونة سيحظى دائمًا بالفرح".

وأضاف: "ميسي كان الأفضل في تاريخ النادي، لكن برشلونة يتفوق على ميسي، لا أعرف ما إذا كنت سأحتفظ به، لأن رئاسة برشلونة أمر صعب للغاية".

وتابع: "في كل يوم توجد قنبلة في برشلونة، ويجب اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بالطبع أنا قلق بشأن وضع النادي الحالي، لكن يمكن حل الموقف".

ما هي طبيعة علاقته مع لابورتا؟

وكشف روسيل عن طبيعة علاقته مع جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي قائلًا: "لكل فريق أسلوب الخاص، وتربطني علاقة خاصة جدًا مع لابورتا لا يفهمها أحد سوانا".

وأضاف: "لن أتحدث لصالحه أو ضده، التقينا قبل الانتخابات وتناولنا الطعام وتمنيت له التوفيق، أخبرته أنني أعتقد أنه سيفوز وقد فعل، لكننا لم نتحدث منذ فترة طويلة".

ما الفارق بينه وبين بارتوميو؟

روسيل تطرق خلال اللقاء إلى الحديث عن جوسيب ماريا بارتوميو الذي خلفه في رئاسة برشلونة، ورأيه في فترته في قيادة النادي.

وقال: "كل واحد يدير النادي بطريقته الخاصة، لقد اخترت احتواء الإنفاق، بينما قام بتوسيع الدخل، لكن مع وصول جاء فيروس كورونا اندلعت الأزمة".

وأضاف: "قد تكون سياسة التعاقدات مبالغًا فيها، عندما دخلت النادي، كان مجموع الرواتب 304 ملايين يورو، وعندما غادرت كانت 302، وكانت تلك السنوات التي فزنا فيها بأكبر عدد من الألقاب وحصلنا على أكبر قدر من المال".

واختتم روسيل: "الجائحة جعلت كل شيء خارج نطاق السيطرة، وفضيحة بارسا جيت أكبر بكثير مما هي عليه في الواقع، أنا وبارتوميو كنا سيئين للغاية في التواصل، وتركنا الأمور في أيدي أشخاص لا يحبوننا".

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