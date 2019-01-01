روسيا تطعن على حرمانها من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب المنشطات

روسيا ستقدم طعناً ضد اتهامها وحرمانها من المشاركة في المسابقات الدولية

أكدت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، أنها ستستأنف ضد الاتهام الموجه لها وحرمانها من المشاركة لأربع سنوات في المشاركات الدولية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي منعت مكافحة المنشطات الدولية، روسيا من المشاركات الدولية بعد ثبوت تعاطي بعض من اللاعبين للمنشطات.

ومن بين المسابقات التي لن تشارك فيها روسيا، هي بطولة الأولمبياد الصيف القادم، وكأس العالم 2022 التي تنظمه قطر.

وتم منح روسيا 21 يوماً للرد على هذا الاتهام، ليقرر الوكالة بعد ذلك رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وأرسلت الوكالة الروسية بياناً جاء فيه: "نرفض هذا الاتهامات، وكذلك العقوبات التي جاءت في البيان، وكلها لا أساس لها من الصحة".

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ومن المنتظر أن تنظر محكمة التحكيم الرياضية في القضية خلال عام 2020.

جدير بالذكر أن إن لم يتم رفع العقوبة على روسيا، سيتمكن الرياضيون المشاركون في الأولمبياد القادمة من المشاركة ولكن تحت العلم الأولمبي وليس الروسي.