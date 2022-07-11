روسو: صفقات يناير لم تقنعني والإصابات نالت من النصر

ميجيل روسو المدير الفني السابق للنصر يؤكد امتنانه لتجربته مع العالمي ولكن..

أكد ميجيل روسو المدير الفني السابق للنصر إن الصفقات التي تمت في يناير لم تحظى بإعجابه أو قناعته.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها، وتطرق خلالها للحديث عن الإصابات وعلاقته بالنصر والعديد من الأمور.

وقال روسو: تجربتي مع النصر جيدة للغاية، هم أحد أكبر الفرق وأنا معتاد على تلك الأجواء، دائمًا الفوز مطلوب مع الأداء الجيد".

وأضاف: "كنت أتمنى أن نحقق ما هو أكثر سويًا لكنني وصلت بعد البداية بعشر جولات الفعل، وتأقلمت سريعًا على الأجواء وحققنا الحد الأدنى من المطلوب وهو الصعود إلى دوري أبطال آسيا".

وأردف: "الصفقات في فترة الشتاء لم تكن مقنعة بالنسبة لي، لا يجب أن نضم اللاعبين فقط لأننا نستطيع القيام بذلك، الصيف يكون أنسب لمثل تلك الحالات".

وأكمل: "عانينا من الكثير من الإصابات والغيابات بسبب عدة أمور هذا غير فيروس كورونا والغيابات التي تسبب فيها".

جدير بالذكر أن النصر كان قد أنهى الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي خلف البطل الهلال والوصيف الاتحاد.