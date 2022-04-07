روسو: حارس النصر ممتاز وماشاريبوف متراجع ذهنيًا

دافع ميجيل أنخيل روسو؛ المدير الفني للنصر السعودي، عن نفسه أمام بعض الانتقادات والاتهامات التي توجه له من قبل الجماهير والإعلاميين، سواء عن مجاملة بعض اللاعبين أو عن الأداء الفني للعالمي.

روسو طل على الجماهير عبر برنامج "في المرمى"، للتحدث عما قدمه مع العالمي خلال الفترة الماضية وعن مصيره في الموسم المقبل وغيرها من المواضيع، نستعرضها في السطور التالية..

حضرت في ديسمبر .. كيف وجد النصر عندما بدأت؟

أول ما وجدته في هذا النادي الكبير أنه كان يعيش لحظات من التغيير، توجب عليّ مشاهدة مباراة خسرها 2-1، ومنذ ذلك اليوم توجب علينا العمل، كان أحد أهدافي زيادة معرفتي بعدد من اللاعبين، والعمل مع الفريق بأسرع وقت ممكن، كان هذا الجزء الأساسي، ولم أنظر لما حدث سابقًا في النادي، تركيزي كان على الحاضر والعمل المستقبلي للفريق.

كنت أعلم أن المهمة ليست سهلة، لكنني حاولت خلق جو مريح من حولي، خاصةً من الناحية الشخصية ووجودي في الرياض بشكل عام وفي النادي ومع الناس، وبحثت عن طرق للتواصل مع اللاعبين، وهذا الشيء الأهم برأيي.

لماذا قبلت عرض النصر في منتصف الموسم؟

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم بها مفاوضتي للعمل بالسعودية، لكن في رأيي كل شيء يحدث في الزمان والمكان المناسبين، لا قبل ولا بعد، علمت وقتها أنها اللحظة المناسبة لأكون هنا، وكانت لدي رغبة أن أعيش هذه التجربة الخاصة، لكن في فترة أعرف بها الهدوء والاستقرار في حياتي، خاصةً أنني أعيش بعيدًا عن بلدي، لكنني كنت متأكد من جمال ما ينتظرني.

فريقك بطيء ويستعيد كرته بصعوبة .. الخلل في طريقتك أم في اللاعبين؟

لدينا لحظات نتأخر بها في استرداد الكرة، مقابل لحظات أخرى نهاجم بقوة، وهذا هو التوازن بين الدفاع والهجوم. أحيانًا رغبتنا في الفوز تنسينا هذا التوازن، لكننا نؤكد عليه في جميع الأوقات، فلدينا لاعبين مختلفين، هناك محليين وأجانب، لكن الكل يسعى للمنافسة الشريفة وللأفضل، نحاول الاستحواذ على الكرة قدر الإمكان، ونحاول إعطاء فرصة للاعبين العائدين كما في حالة اللاعب بيتي، كل ما نحاول تطبيقه الآن، سنستمر به.

أي مباراة تتأخر فيها لم تستطع العودة .. لماذا؟

النصر فريق كبير جدًا في الدوري السعودي وله مكانته، لكن النقص العددي بسبب حالات الطرد وبعض الأخطاء ضدنا كما حدث مع تاليسكا وموري كان لها تأثير سلبي على مبارياتنا، خسرنا عندما تعرضنا للنقص العددي، لكن لا اعتبر هذا عذرًا للهزيمة.

لماذا لم تستعن بحارس مرمى وظهير أجنبيين؟

نحاول البحث عن حارس أجنبي مميز يصنع الفارق، لدينا حاليًا سبعة لاعبين أجانب، ولم يكن من السهل البحث عن حارس مميز خلال فترة قصيرة، أرقام حارسنا لم تكن تدعو للقلق فهي ممتازة، خاصةً وأن الحارس الأجنبي سيحتاج لوقت للتأقلم هنا، والوقت يعتبر ضيقًا حاليًا.

هل أنت من أوصى بالتعاقد مع جوناثان؟

نعم، أعرف جوناثان خلال فترة لعبه مع منتخب بلاده، وبعد فترة الإعداد التي قضيناها سويًا، أصبح لاعبًا ممتازًا وتأقلم وسجل عدة أهداف، كنت واثقًا منه، الإدارة سألتني عنه، وأعطيتهم موافقتي، لأنني أبحث عن تحسين الأداء بشكل مستمر.

لديك مشكلة في دفاعك تسببت في جزائيات كثيرة ضدك .. كيف ترى ذلك؟

بلا شك هذه أخطاء تحكيمية، لكننا نتعامل دائمًا أن الحكم عنصر مهم في الملاعب، وأننا نلعب ضد الخصم دون التفكير في الحكم، نعمل على جعل لاعبينا متأقلمين مع تقنية الفيديو، لأن بعضهم لم يتأقلم بعد.

هل فرضت عليك الإدارة أي أمر فني؟

أتكلم مع رئيس النادي كل يوم عن كرة القدم، وأشعر بالراحة والطمأنينة في النصر.

ما رأيك في عدد اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي؟

كرة القدم السعودية تتطور بشكل متواصل والأجانب يساعدون في ذلك، والمشاركة المقبلة في كأس العالم 2022 ستساعد على تحديد موقع الكرة السعودية، وأعتقد أن الكرة في البلاد تتطور، لكن هناك بعض الأشياء تحتاج للتطوير، خاصةً إذا تحدثنا عن المستوى الاحترافي، وهذا طبيعي يحتاج للوقت في كافة أنحاء العالم، لأننا نمتلك 24 ساعة في اليوم فقط من أجل تطوير اللعب.

ما هي المراكز التي يجب أن يملأها النصر بأجانب؟

لا يزال مبكرًا للحديث عن هذا، هناك خمس جولات في الدوري.

وأنت تغادر النصر بعد شهر .. ماذا ستكتب في تقريرك؟

سأكتب ما تحقق على الصعيد الاحترافي، وعن نسبة النجاح التي جلبتها للنادي، والتي اعتبرها حاليًا 81%.

ماشاريبوف يلعب وينتج ومع ذلك تضعه على مقاعد البدلاء .. لماذا؟

فريق النصر لا يعتمد قط على 11 لاعبًا، عندما يشارك أو لا يشارك أي لاعب فهذا قرار فني، ويجب التأقلم مع ظروف كل فريق، يوجد الكثير من الأشياء لإيصال اللاعب لأفضل مستوى، وفي الأخير المدرب بشر يصيب ويخطئ، لكن النصر يمتلك عديد اللاعبين المميزين، وهناك من يتراجع والمدرب هو أكثر من يعرف التراجع من خلال التدريبات، خاصةً من الناحية الذهنية.

هل النصر قادر على انتزاع مقعد في دوري الأبطال؟

لدينا خمس مباريات متبقية، ونسعى للفوز في كل مرة، وتركيزها على المباراة المقبلة دومًا.

أنت متهم بمجاملة مواطنيك موري وبيتي على حساب الأفضل في الدكة .. كيف تعلق؟

لا، لا، الأمر لا يتعلق بمجاملة بيتي أو غيره، هما لاعبان دوليان، الجميع سواسية بالنسبة لي، لكنني أركز على النقطة الأصعب ألا وهي توصيل الثقافة الكروية الجديدة للاعب العربي، وهو يمتلك فكرًا كرويًا مختلفًا، أفهم فكر اللاعبين من الأوروجواي والأرجنتين والبرازيلي، لكن عليّ أن أفهم فكر اللاعب العربي، لأنه يمتلك تركيبة مختلفة وطريقة مختلفة، وعليّ تحليل كل ذلك لخدمة الفريق.

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بماذا تختلف تجربتك هنا عن تجاربك السابقة؟

تهمني الثقافات بشكل عام، وأسعى لفهم الثقافة العربية، لذلك أراقب اللاعبين الشباب، الإنسان يعيش من أجل كرة القدم، لذلك أسعى لفهم مختلف الثقافات، الأهم هو مواصلة العمل والبحث عن الأفضل.

أنا سعيد هنا، رغم قصر الفترة التي قضيتها، مرت أربعة أشهر، وما زلت أسعى لتحسين الفريق وتحسين نفسي.

يبدو أنك ستعتزل التدريب بعد النصر!

لا أعلم كيف سيكون المستقبل، شعاري دومًا (عش يومك واللحظة).

هل هناك من اللاعبين المحليين من يمكنه الاحتراف الخارجي؟

اللاعبون أصحاب الموهبة العالية هم من بإمكانهم الاحتراف، لكن عليهم انتظار اللحظة المناسبة، لأن كرة القدم تتطور دومًا، لا أرغب في تحديد أسماء معينة، لكن السعودية لديها الكثيرين القادرين على الاحتراف الخارجي.

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