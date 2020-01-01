روز: نُعامل كفئران تجارب ولن أخاطر بحياتي لإمتاع الجماهير

اعتراض جديد على عودة النشاط الآن

يعتقد داني روز مدافع توتنهام الُمعار لنيوكاسل يونايتد، أن اللاعبين في الدوري الإنجليزي، تتم معاملتهم كفئران تجارب، بسبب الإصرار على عودة البطولة في أقرب وقت ممكن.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي أصاب العديد من الرياضيين في أوروبا.

المحاولات مستمرة من أجل عودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى، بإجراء تحاليل كورونا لجميع اللاعبين، مما أسفر عن ظهور 6 حالات إيجابية في 3 أندية.

المزيد من الفرق

روز قال عن هذه الواقعة:"لا أطيق الانتظار من أجل العودة لممارسة اللعبة مرة أخرى، ولكن ما يحدث بسبب كورونا يعتبر أكثر خطورة وأهمية من أي شيء آخر".

وأضاف:"قيام البعض بالضغط من أجل عودتنا لكرة القدم من جديد، يجعلنا نشعر كالخنازير أو الفئران التي يتم استخدامها في التجارب العلمية، لمعرفة هل ستنجح الفكرة أم لا".

وتابع:"الأمر منطقي بالنسبة لمن يحصلون على مبالغ ضخمة وعالية نظير ممارسة اللعبة، ولكن ماذا عن الإداريين وأصحاب الرواتب المنخفضة، هل الأمر يستحق المجازفة؟ وبالنسبة لي عموماً لا أريد المخاطرة بحياتي من أجل إمتاع الناس".

فيديو .. صلاح: مباراة الكونغو الأصعب لي وهذا الاحتفال طلب "مكة"

أولهم بنزيما وبينهم راموس وكاكا.. أكثر صنّاع الأهداف لرونالدو

يذكر أن واتفورد أعلن عن إصابة 3 من أفراده بفيروس كورونا، بالإضافة لوجود حالة أخرى في بيرنلي من ضمن المصابين.