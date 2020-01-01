روردريجو: مانشستر سيتي أقوى من ريال مدريد وهدفنا التتويج بالأبطال

كاسيميرو لاعب بارز وهازارد يمكنه صنع الخطورة..

يؤمن رودريجو، لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه أفضل من ريال مدريد، في الوقت الذي شدد فيه على أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الغاية والهدف الأهم للسيتيزنس هذا الموسم.

ويلتقي السيتي مع الملكي يوم الجمعة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد، وبعد أشهر من فوز كتيبة بيب جوارديولا ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.

مانشستر سيتي فشل في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للعام الثالث على التوالي، وخرج من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد آرسنال، بينما حقق لقب وحيد وهو كأس كاراباو.

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وبالنسبة لرودريجو، فإن الهدف الحالي لفريقه هو تحقيق لقب الأبطال، حيث قال "نحن نركز على البطولة بشكلٍ عام وليس ريال مدريد فقط. إن البطولة مهمة للغاية بالنسبة لي وللنادي".

كما أضاف "هذا هو هدفنا الرئيسي، نحن نعلم أن علينا أن نأخذها خطوة بخطوة، وغدًا سنكون في مباراة نهائية حقًا. بطولة واحدة هذا الموسم؟ لقد فزنا ببطولتين بالفعل (يقصد الدرع الخيرية وكأس كاراباو)".

وتابع "نحن نتطلع حقًا إلى مباراة الغد، لقد مر وقت طويل جدًا منذ مباراة الذهاب، لكننا فكرنا كثيرًا في هذه المباراة، الفريق في حالة جيدة جدًا وستكون مباراة صعبة، فزنا ذهابًا 2-1 وإن لعبنا بصورة جيدة فستكون لدينا خيارات عديدة".

"ريال مدريد هو أكثر من مجرد فريق قياسًا بما حققوه في السنوات الأخيرة بالكرة الأوروبية، لديهم طريقة لعب لا يمكنك الاسترخاء بسببها حتى لو فزت 4-0 في الذهاب، فأنت تعلم أن بمقدورهم العودة دائمًا."

"لقد أظهروا الكثير من الشخصية، لكن لدينا فريق أفضل منهم، وعلينا أن نُظهر ذلك على أرض الملعب. إذا لعبنا بشكل جيد وركزنا، يمكننا الفوز، دوري أبطال أوروبا دومًا هو المنافسة الأكبر."

"أعتقد أن لدينا فريقًا أفضل ولكن هذا رأي فردي لا قيمة له ما دام لم نظهر ذلك في أرض الملعب، لديهم خبرة أكبر في هذا النوع من المباريات لكننا نمتلك التفوق بفارق الأهداف."

وأتم متحدثًا عن كاسيميرو وهازارد "كاسيميرو ركيزة أساسية لريال مدريد ويتمتع بالصلابة ويحافظ على التوازن. هازارد أحد أفضل اللاعبين في العالم وقادر على صنع الخطورة في المباريات، نريد أن يأتي المنافسون بكل أسلحتهم دائمًا لأننا نحب مواجهة الأفضل".

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان قد استبعد جاريث بيل وخاميس رودريجيز من قائمة مباراة سيتي، في الوقت الذي سيغيب فيه سيرخيو راموس للبطاقة الحمراء، وتوجد شكوك حول مشاركة هازارد أساسيًا بسبب آلام في كاحله الأيمن.