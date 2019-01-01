رود كرول يكشف سر انتصار الصفاقسي على النجم الساحلي

ماذا فعل المدرب ليغير شكل الأداء في الشوط الثاني؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى رود كرول المدير الفني للصفاقسي التونسي سعادته الكبيرة بانتصار فريقه على النجم الساحلي وتأهله رسميًا لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكرر الصفاقسي انتصاره على النجم الساحلي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان قد انتصر ذهابًا في سوسة بهدف دون رد.

الفوز حسم تأهل الفريق للدور القادم بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد النجم الساحلي عند النقطة السابعة وأصبح بحاجة للتعادل أمام ساليتاس لضمان التأهل.

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وقال كرول عقب اللقاء "واجهنا صعوبات في بداية اللقاء، خاصة حين اعتمدنا على الكرات الطويلة في وجود لاعبين طوال القامة في قلب دفاع المنافس، لذلك غيرنا الخطة في الشوط الثاني".

أضاف "تحسن أداء المجموعة في الفترة الثانية. دخول سوكاري جاء في وقته وكان مفيدا، حيث قدم لنا الإضافة، أنا راضٍ كثيرًا عن أدائه وسعيد جدًا بما حققناه".