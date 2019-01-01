رود خوليت: كلوب يستخدم خطة لا تناسب صلاح وليفربول لا يستطيع التنافس

نجم فريق تشيلسي وميلان السابق رود خوليت ينتقد طريقة لعب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ويؤكد أنها لا تلائم وجود المصري محمد صلاح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الهولندي رود خوليت نجم فريق تشيلسي وميلان السابق أن فريق ليفربول أثبت في الفترة الأخيرة عدم قدرته على المنافسة في مستويات عالية.

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جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خوليت وأكد خلالها أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق أصبح يستخدم طرقًا لا تناسب نجوم فريقه.

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وقال خوليت: "لقد كانت مواجهة ليفربول أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد حاسمة بالنسبة لهم ولجارهم مانشستر سيتي في سباق الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "في تلك المواجهة ليفربول ترك فرصة عظيمة تفلت من يده وأثبت للجميع أنهم ليس ذلك الفريق الذي يستطيع التنافس في مستويات عالية بعد".

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وأكمل: "في تلك المواجهة لجأ ليفربول للكرات الطويلة، وكانت تلك هي المشكلة الأبرز، فعندما يكون لديك مهاجم مثل محمد صلاح لا تستخدم الكرات الطويلة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر عددًا كبيرًا من النقاط مؤخرًا، وفقد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطتين للأخير.