روديجير يعترف: لن تجد لاعبًا على وجه الكرة الأرضية سعيدًا مع ماوريسيو ساري

روديجير ينضم إلى حزب منتقدي ماوريسيو ساري في تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجير حول الوضع الحالي الذي يعيشه نادي تشيلسي مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وكان تشيلسي قد تعرض لعدد من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة أبرزها كان الهزيمة بسداسية أمام مانشستر سيتي والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.

وحول ذلك، تحدثت بعض الصحف الإنجليزية عن تكرار مأساة أنطونيو كونتي مع البلوز في العام الماضي، ومأساة مورينيو قبل 3 مواسم.

أكبر لاعب يُسجّل في الدوري الألماني ... بيتزارو هو صاحب فيديو الأسبوع من يلا جول 🙌 pic.twitter.com/EFy0YgEN9B

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص هذا، قال المدافع أنطونيو روديجير إن الجميع لم يكن ليرضى بالوضع الذي يعيشه تشيلسي تحت قيادة ماوريسيو ساري.

وأضاف: "لا يوجد لاعب في العالم سيكون مستمتعًا بلعب كرة القدم في مثل هذه الظروف التي نعيشها في الوقت الحالي، الوضع ليس مرضيًا"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد صرح بأن لاعبيه لا يلعبون بالشكل المطلوب، وهو ما تسبب في وجود فجوة بينهم وبينه.