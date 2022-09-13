روديجير يعترف: حاولت إيذاء فينيسيوس رغم أنني لاعب نظيف!

الألماني الدولي يتحدث عن صعوبة مراقبة اللاعبين من أمثال زميله البرازيلي

اعترف الألماني أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد الإسباني بأنه حاول "إيذاء" البرازيلي فينيسيوس جونيور حين كان يلعب ضده قبل انضمامه إلى ريال مدريد.

وقال روديجير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا: "من الطبيعي أن تحاول إيقاف اللاعبين المميزين في الفريق المنافس، البعض يحاول إيذاء الخصم ومع فينيسيوس أنا أيضًا حاولت فعل ذلك رغم أنني لا أميل إلى العدوانية في الأداء وإحصائياتي تؤكد ذلك".

أول شامبيونز مع الريال؟

لكن روديجير أشار إلى أنه "ينبغي احترام الخصوم على أي حال".. في معرض حديثه عن كيفية مواجهته للاعبين من أمثال فينيسيوس جونيور ومواطنه نيمار.

ووصف الألماني الدولي اللعب مع ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا بأنه "ميزة أكيدة".

التأقلم في مدريد

وبعد افتتاح سجله التهديفي مع ريال مدريد ضد مايوركا في الليجا قال روديجير: "أنا أتحلى بالشجاعة التي أعتبرها من أفضل صفاتي، أملك الجرأة للتقدم والتسديد متى تيسر ذلك، لكنني لا أعرف كم الأهداف التي سأسجلها، أحببت رد فعل الجماهير في البرنابيو على الهدف الأول لي".

كما شدد روديجير على أنه "لم يبذل جهدًا كبيرًا للتكيف مع ريال مدريد، لقد كانت أسهل تجربة من نوعها بالنسبة لي طيلة مسيرتي، لاعبو ريال مدريد أناس عاديون للغاية".