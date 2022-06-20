روديجر يكشف كواليس رفض برشلونة من أجل ريال مدريد

روديجر رفضت عرض برشلونة وجاهز للتحدي

كشف أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد المُنتقل حديثاً إلى السانتياجو بيرنابيو قادماً من تشيلسي عن اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

النادي الملكي كان قد أعلن عن تعاقده مع أنطونيو روديجر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بصفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع البلوز.

كما أُسدل الستار عن رقم القميص الذي سيرتديه نجم منتخب ألمانيا مع ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، وهو القميص رقم 22.

روديجر يؤكد اهتمام برشلونة بالتعاقد معه

وسئل روديجر في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام عما إذا كان هناك تواصلًا من برشلونة لضمه، ليرد الألماني قائلاً: "نعم كان هناك اهتمامًا من جانب برشلونة لضمي، حاولوا التواصل معي لكني أبلغت أخي (وكيل أعمالي) بأني أريد اللعب لريال مدريد".

ماذا سيُضيف روديجر إلى ريال مدريد؟

وقال الألماني: "ريال مدريد يمتلك لاعبين جيدين، خاصة في مركزي، لكني أشعر بالأمان وسأضيف القدرة التنافسية، لأن هذا أمر جيد للغاية للفريق، إنه تحد كبير".

وأكمل: "يُمكنني أن أقدم وعداً بأنني سأقدم كل ما لدي، أريد أن أفوز بكل الألقاب التي نستطيع، هلا مدريد ولا شيء أكثر".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أنهى الموسم المُنصرم مُتوجاً بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول عقب الفوز بنتيجة (1:0).

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