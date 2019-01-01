روديجر: لا يوجد عذر للخسارة

مدافع تشيلسي أنتونيو روديجر يعترف بالوضع الكارثي لفريقه بعد الخسارة من إيفرتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر أنتوتيو روديجر مدافع فريق تشيلسي عن استيائه بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شيء أمام إيفرتون، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الأسبوع رقم 31 في البريميرليج.

وقال مدافع البلوز في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لعبنا مباراة مثل التي قدمناها أمام وولفرهامبتون، ولكننا خسرنا هذه المرة، الهزيمة غير مقبولة ولا يوجد عذر، خسرنا المباراة في عشر دقائق فقط".

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كما أضاف المدافع الألماني: "الطريقة التي تعاملنا بها مع الشوط الثاني غير مقبولة على الإطلاق، الجميع يشعر بالاستياء ونعتذر للجميع، لدينا ثماني مباريات حتى نهاية الموسم، سنبذل أقصى ما لدينا من أجل الفوز بهم".

يشار إلى أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.