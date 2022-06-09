روديجر: أقنعت هازارد بالبقاء مع تشيلسي وسأساعده على العودة لمستواه

أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد الجديد يتحدث عن شعوره بالانتقال إلى النادي الملكي، وتفاصيل حديثه مع أنشيلوتي.

يستعد المدافع الألماني أنطونيو روديجر لمرحلة جديدة في مسيرته، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتترقب جماهير ريال مدريد ظهور روديجر الأول بقميص النادي الملكي، حيث من المقرر أن يتم تقديم الألماني الدولي يوم 20 يونيو، بعد نهاية معسكر منتخب ألمانيا، الذي يخوض منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

روديجر وعد خلال مقابلة مطولة أجراها مع صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن يقدم أقصى ما لديه في مرة يرتدي فيها قميص ريال مدريد، بالإضافة إلى عدد من الأمور المتعلقة بمسيرته.

ماذا قال روديجر؟

في بداية حديثه قال المدافع الألماني عن شعوره بعد التوقيع مع ريال مدريد: "أنا فخور جدًا، وحتى هذه اللحظة لم أدرك بعد معنى كل هذا، لأنني لم أذهب إلى مدريد بعد، سأذهب مع عائلتي كلها بمجرد انتهاء المعسكر، وبعد ذلك أعتقد أنني سأدرك حقًا ما يعنيه التوقيع مع ريال مدريد".

وأضاف: "في كرة القدم وفي الحياة هناك فصول، وهذا فصل جديد تمامًا بالنسبة لي، من الواضح أن هذا الفصل الجديد كبير جدًا، إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي، ربما يكون هذا هو أكبر ما حدث في حياتي المهنية كلها".

كيف سيساعد هازارد؟

روديجر تزامل مع البلجيكي إيدين هازارد في تشيلسي، قبل انتقال الأخير إلى ريال مدريد في صيف 2019.

وتذكر روديجر المرة التي طلب فيها من هازارد عدم الانتقال إلى ريال مدريد، وقال ضاحكًا: "أتذكر، وفي النهاية مكث لموسم إضافي، قبل أن يغادر بعد الفوز بالدوري الأوروبي".

وأضاف: "في اليوم الذي غادر فيه شعرنا بالحزن، لكن بعد ذلك كنت سعيدًا من أجله، لأنني عرفت أن ريال مدريد كان حلمه منذ أن كان صغيرًا، لقد أخبرنا أنه من أشد المعجبين بزيدان".

وتابع: "أعلم أن السنوات الأخيرة كانت صعبة بالنسبة له، مع العديد من الإصابات والمشاكل، لكني آمل أن يتمكن مشجعو ريال مدريد من رؤية هازارد الذي لعبت معه، لأنه كان دون شك أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل: "آمل أن يحقق وعده إلى جمهور ريال مدريد وأن يكون بصحة جيدة، لأن هذا هو أهم شيء بالنسبة إلى أي رياضي، لا يوجد شك في جودة هازارد، وسوف أساعده بأي طريقة ممكنة".

ما هي العروض التي تلقاها؟

وكشف روديجر عن عدد العروض التي تلقاها قبل اختيار التوقيع لصالح ريال مدريد قائلًا: "في الفترة الماضية، كان هناك العديد من المحادثات، لكن لأكون صادقًا، كنت فقط أفكر في ريال مدريد أو تشيلسي".

وأضاف: "أول مرة سمعت فيها عن اهتمام ريال مدريد شعرت بالدهشة، المرة الأولى التي اتصلوا بي فيها كانت في سبتمبر أو أكتوبر، هذا نادٍ لا يتصل كثيرًا، وكان الأمر رائعًا".

هل تواصل مع أنشيلوتي؟

وكشف روديجر عن تفاصيل المكالمة التي أجراها مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

وقال الألماني: "لقد كانت محادثة ترحيب، عندما تم الاتفاق على كل شيء، أخبرني بأن الجميع سعداء جدًا بقدومي إلى ريال مدريد، وهذا جعلني سعيدًا جدًا".

وتابع: "من الواضح أن أنشيلوتي من الأشخاص الذين جعلوا ريال مدريد قويًا جدًا، لكن ليس هو فقط، هناك بنزيما وكروس ومودريتش وكاسيميرو، أخبرني أنهم جميعًا سعداء للغاية، وهذا جعلني أشعر بالفخر".

وأكمل: "هذا يجعلني أرى أيضًا أنني أبليت بلاءً حسنًا في المواسم الماضية، وهذا يمنحني الحافز لأقدم الأفضل مع ريال مدريد".

ما هي رسالته إلى جماهير ريال مدريد؟

وفي ختام المقابلة، تحدث روديجر عن تخليه لليوم الأول في ريال مدريد وتقديمه للجماهير في "سانتياجو برنابيو".

وقال: "ما سأقوله في ذلك اليوم للجمهور وزملائي في الفريق هو أمر سهل بالنسبة لي، ويمكن أن أقول ذلك هنا الآن، سأقدم قلبي في كل مباراة وفي كل موقف، يمكن أن أعد بذلك، سأعطي 100% في كل يوم".

اقرأ أيضًا ..

بعد نجاحه مع مبابي .. ماكرون يبدأ حملته لإقناع زيدان

"33-1" و"59-1".. مباراتان في جنوب إفريقيا تتسببان في إيقاف 4 أندية مدى الحياة

هل يُعلن العصيان؟ ليفاندوفسكي يختار الصعب من أجل برشلونة