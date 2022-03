روديجر أفضل من صلاح .. مفاجآت بقائمة الأسرع في الدوري الإنجليزي

36.7 - Antonio Rüdiger has the highest recorded top speed in the Premier League this season, with 36.7 km/h against Brighton:



36.7 - Antonio Rüdiger

36.6 - Mohamed Salah

36.6 - Adama Traoré

36.2 - Ibrahima Konaté

36.1 - Ollie Watkins

36.1 - Patson Daka



