رودري: لدينا من يعوض غياب لابورت وساني

الإسباني رودري نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لن يتأثر كثيرًا بغياب كل من ليروي ساني وإيمريك لابورت بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإسباني رودري نجم فريق مانشستر سيتي أن فريقه لن يتأثر بالغياب الطويل لكل من ليروي ساني وإيمريك لابورت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق لديه من العناصر من يعوضون غياب الثنائي خلال الفترة المقبلة، بالرغم من صعوبة غيابهما.

كلوب وجوارديولا يتغنيان بقلبي دفاعهما 😅

فان دايك أم لابورت 🤔

كل منهما له وجة نظر 💁‍♂️ pic.twitter.com/n7vzAeRycb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وقال رودري: "إصابة لابورت تبدو قوية لذلك لا نشعر بالسعادة، هو لاعب هام للغاية بالنسبة للفريق، والأمور لن تكون سهلة في غيابه أبدًا".

وأضاف: "لقد خسرنا ليروي ساني في بداية الموسم والآن ستونز، الأمر لا يبدو مبشرًا لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث، على أي حال علينا أن نستمر في العمل".

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وأكمل: "هذه هي كرة القدم، وهذه هي طريقة العمل فيها، لكننا لدينا في الفريق القدرات والإمكانيات الكافية لنتغلب على مثل تلك المشاكل".

جدير بالذكر أن ستونز كان قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي بالجولة الثانية أمام برايتون، وقد يغيب بسببها لفترة طويلة.