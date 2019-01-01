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الانتقالات

رودري على القائمة - أتلتيكو مدريد مُهدد بفقدان نجم جديد

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الروخيبلانكوس فقدوا لوكاس هيرنانديز
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تتنافس أندية، مانشستر يونايتد وسيتي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، في الحصول على خدمات اللاعب الشاب رودريجيو من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

اللاعب الشاب البالغ 22 عامًا، يعد من أبرز الأسماء التي ستتصارع عليها الأندية الأوروبية.

ويمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا في تعاقده مع الروخيبلانكوس، وهو ما قد يسهل رحيله في الصيف المقبل، مثلما رحل الفرنسي لوكاس هيرنانديز لصفوف بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو.

ووفقًا لماركا فأن الصراع سيشتعل أكثر بين كبار الأندية الكبرى، بينما يستهدف البافاري مواصلة تسوقه في واندا ميتروبوليتانو، وضم اللاعب.

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ويمتلك رودري عقدًا يمتد إلى 2023 مع الروخيبلانكوس، وسيكون هو القادر على تحديد مستقبله، بموافقته على الرحيل، مع اقتراب خروج الفريق المدريدي خالي الوفاض أوروبيًا ومحليًا.

ويأمل سيميوني في الإبقاء على لاعبه الشاب، مع عدم فقدان واحد من نجومه الشباب، والتي ستقلل فرص تنافسية أتلتيكو مدريد أوروبياً.

وشارك رودري في 38 مباراة الموسم الحالي بقميص أتلتيكو، سجل هدفين جاءا في الدوري الإسباني.

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