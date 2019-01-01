رودري: تعلمت الكثير من جوارديولا

رودري يتحدث عن علاقته بجوارديولا في مانشستر سيتي

اعترف نجم وسط مانشستر سيتي رودري بالتطور السريع وحجم ما تعلمه في زمن قياسي بعدما تدرب تحت إمرة بيب جوارديولا.

وكان رودري قد انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وبعدما قضى نجم الوسط الإسباني 4 أشهر فقط في مانشستر سيتي، تحدث عن حجم التطور الذي طرأ عليه خلال هذه الفترة القصيرة بشكل فاجأه.

وأضاف: "العمل مع بيب جوارديولا أمر رائع، لقد تعلمت منه العديد من الأشياء وتغيرت نظرتي بشكل كبير حول كرة القدم وكيفية ممارستها"

وتابع: "لقد تضاعف حماسي ورغبتي في العمل أكثر هنا في مانشستر سيتي، جميع الأجواء مهيأة لي لأصبح لاعبًا أفضل وأكثر تأثيرًا في المنظومة"

وأردف: "العقلية هنا بوجود جوارديولا مختلفة، أنت تلعب من أجل الفوز بكل شيء وهذا أمر يعطيك الثقة في قدراتك والرغبة الدائمة في تقديم كل ما تمتلك"

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل الآن المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر في المباراة الأخيرة أمام ليفربول.