"رودري تسبب في خسارة يامال".. كواليس الكرة الذهبية تخرج للعلن!

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لم ينجح لاعب برشلونة المذهل لامين يامال في صناعة التاريخ ليصبح أصغر فائز بالكرة الذهبية على الإطلاق، بعدما حلّ في المركز الثالث ضمن ترتيب عام 2026 خلف هاري كين وكيليان مبابي. وعلى الرغم من تتويجه بجائزة كوبا للمرة الثالثة بشكل قياسي، فإن آمال النجم المراهق في الظفر بالجائزة الكبرى تراجعت بسبب حالة غريبة من التصويت التكتيكي.

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انقسام الأصوات الإسبانية يكلّف يامال الجائزة

توّج كين مساء يوم الاثنين بأغلى جائزة فردية في عالم كرة القدم، متفوقًا على مبابي ليظفر بالكرة الذهبية لعام 2026. واضطر يامال إلى الاكتفاء بالمركز الثالث، ما يعني أن جناح برشلونة فوّت حلمه الذي طالما راوده بأن يصبح أصغر فائز بالجائزة على الإطلاق.

ورغم خيبة الأمل في الفئة الرئيسية، لم يغادر الدولي الإسباني الحفل خالي الوفاض. فقد حصد يامال جائزة كوبا التاريخية للمرة الثالثة ليرسّخ بقوة مكانته كأبرز موهبة شابة في اللعبة.

ومع ذلك، كشفت ديناميكيات التصويت على الكرة الذهبية عن صورة معقدة بالنسبة للاعب المراهق. فقد أبرزت تداعيات الحفل كيف أن النجاح الدولي عمل في نهاية المطاف ضد سعيه للفوز بأرفع جائزة فردية.

جارسيا يفسّر تشتت الأصوات

في حديثه إلى ليكيب، كشف فانسان جارسيا، رئيس تحرير فرانس فوتبول، تفاصيل عملية التصويت. وأشار إلى أن زميل يامال في المنتخب، رودري، أفسد عن غير قصد حملة اللاعب الشاب عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم.

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وأوضح جارسيا: «أعتقد فعلًا أنه كان هناك انقسام في الأصوات بين رودري ولامين يامال من ذلك المنتخب الإسباني الذي فاز بكأس العالم. أعتقد أن رودري سحب أصواتًا من لامين في هذا الاقتراع».

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وأشار جارسيا إلى أن التألق الجماعي للمنتخب الوطني جعل من الصعب على الناخبين عزل نجم واحد بارز. وأضاف: «كان هناك بعض التشتت في الأصوات الإسبانية، وقبل كل شيء، برزت إسبانيا كفريق. ولهذا السبب كان من الصعب اختيار أداء فردي واحد باعتباره متفوقًا بوضوح على البقية».

فوارق ضئيلة للغاية في القمة

وفي حين كانت الأصوات الإسبانية منقسمة بشدة، كان السباق على المركز الأول منافسة محتدمة. وكشف غارسيا أن الفوارق بين كين ومبابي كانت ضئيلة بشكل لافت، متجاوزةً حتى بعض عمليات التصويت التاريخية السابقة.

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وقال جارسيا: «كانت المعركة بين كين ومبابي متقاربة بشكل لا يُصدّق. كان الفارق أصغر حتى من ذلك الذي فصل بين رودري وفينيسيوس في عام 2024، والذي بلغ 41 نقطة، وهو فارق ضئيل بالفعل».

وأظهرت بيانات التصويت تحولًا في المعطيات قبل أن يحسم المهاجم الإنجليزي التاج في نهاية المطاف لصالحه. وأكد جارسيا: «تصدّر مبابي السباق لفترة طويلة، لكن كين تفوّق في النهاية. قدّم مبابي موسمًا استثنائيًا. كان السباق بين هاري كين وكيليان مبابي على المركز الأول هذا العام متقاربًا بشكل لا يُصدّق».

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التطلع نحو مجد الكرة الذهبية مستقبلًا

بعد أن رسّخ مكانته بثبات على منصة تتويج الكرة الذهبية، سيوجّه يامال الآن اهتمامه نحو الظفر بالجائزة الرئيسية في المواسم المقبلة. وعلى اللاعب المراهق أن يحافظ على مستوياته الراقية في الأداء لضمان أن يتفوق تألقه الفردي على النجاح الجماعي، متجاوزًا تشتت الأصوات الذي أعاق مسعاه في عام 2026.

وبعد أن تسلّح بجائزة كوبا للمرة الثالثة في رقم قياسي، يبقى طريق مهاجم برشلونة النهائي نحو الكرة الذهبية واضحًا. وسيكون تحديه المباشر مواصلة زخمه المحلي لضمان ألا يتم تجاهله عندما تبدأ دورة التصويت المقبلة.