رودريجيز يعود للتدريبات الجماعية لبايرن ميونيخ بعد غياب

النجم الكولومبي خاميس رودريجيز يعود للتدريبات مع البافاري بعد فترة من الغياب

فيسبوك تويتر محمد عماد

عاد النجم الكولومبي خاميس رودريجيز للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة بالركبة يوم الثالث عشر من نوفمبر.

ويتواجد فريق البافاري الآن بالعاصمة القطرية الدوحة، في معسكر شتوي في فترة توقف الدوري الألماني.

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رودريجيز البالغ من العُمر 27 عامًا لم يشعر بأي آلام بعد عودته لتدريبات الفريق، ولكن مدافع الفريق ماتس هوميلس بقي في فندق الفريق، ولم يشارك في التدريبات بسبب آلام بالظهر.

يذكر أن رودريجيز يلعب في صفوف فريق بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد منذ عام 2017، ولعب مع الفرق حتى الآن 50 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في أن يحرز أحد عشر هدفًا.

يشار إلى أن خاميس رودريجيز هو هداف كأس العالم 2014 الذي أقيم بالبرازيل.