رودريجيز يجتمع مع إدارة بايرن ميونخ لحسم مستقبله

تعرف على مصير خاميس رودريجيز المحتمل للموسم المقبل

طلب خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ، من وكيل أعماله الاجتماع مع رئيس البافاري، أولي هونيس، بهدف بحث مصير اللاعب بنهاية الموسم.

رودريجيز انضم إلى صففو بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين مع أحقية الشراء مقابل 42 مليون يورو.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ رودريجيز يرغب في معرفة مصيره للموسم المقبل بعد تأخر تفعيل بند أحقية الشراء.

وأشارت إلى أنّ هونيس غير متحمس لاستمرار اللاعب مع الفريق للموسم المقبل إلا أنّه لم يتخذ القرار النهائي بعد.

وكان الكولومبي قد رحل عن صفوف ريال مدريد بعد عدم الاعتماد عليه من جانب المدرب زين الدين زيدان.

كلوب لا يمزح في المباريات الإقصائية 🤛🤜



🔴ليفربول تأهل في كل مبارياته الإقصائية الأوروبية تحت قيادة يورجن



9⃣ مباريات 📊👇



4⃣ في الدوري الأوروبي 2015/2016 ✅

لقاء وحيد في ملحق في دوري الأبطال ✅

و 4⃣ لقاءات في دوري الأبطال ✅#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/aKOLUBq8FN — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

بايرن ميونخ تعاقد مع بينجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز مقابل أكثر من 100 مليون يورو لينضما إلى صفوفه في الصيف المقبل.

وكان رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا قد انضم لريال مدريد في صيف عام 2014 قادمًا من فريق موناكو، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 الذي تربع فيه على عرش الهدافين.